Der Kreuzerweg wird zur Fahrradstraße, das hat Grünstadts Rat im Frühjahr mit großer Mehrheit beschlossen. Allerdings gab es in den Reihen der Kommunalpolitiker auch einige Skeptiker, die Bedenken anmeldeten. Nun will die Stadtspitze die Bürgern über den Plan informieren: bei einer Einwohnerversammlung am Mittwoch, 2. Oktober, um 18.30 Uhr im Weinstraßen-Center. Wenn eine Strecke zur Fahrradstraße erklärt wird, sind Autos oder Lastwagen von dort eigentlich verbannt. Sie kann mit Zusatzschildern aber trotzdem für den motorisierten Verkehr freigegeben werden, und das soll auch Kreuzerweg so passieren. Allerdings gilt dort künftig eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer, und Radfahrer haben in allem den Vorrang. Außerdem meinen die Planer: Eine Fahrradstraße funktioniert nur, wenn sie durchgehend Vorfahrt hat. Also muss der querende Verkehr an allen Kreuzungen und Einmündungen künftig warten. Das betrifft auch relativ stark befahrene Achsen wie den Südring und die Richard-Wagner-Straße. Offen war zum Zeitpunkt der Ratsentscheidung zum Beispiel, ab wann die Veränderung gelten soll und ob ihr Parkplätze in Nachbarstraßen zum Opfer fallen.