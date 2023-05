Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem schweren Verkehrsunfall mit drei Todesopfern auf der Kreisstraße zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim am Samstagabend hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal Ermittlungen aufgenommen. Für die Einsatzkräfte war der Unfall, beim dem zwei junge Frauen und ein Kind starben, sehr belastend.

Die Straße war am Sonntag noch gesperrt, an der Unfallstelle lagen die Trümmer der beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge.