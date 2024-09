Zu einem Dachstuhlbrand sind mehrere Freiwillige Feuerwehren am Freitag gefahren. Aus einem Zimmer im Dachgeschoss eines Hauses in der Ostlandstraße drangen kurz nach 17 Uhr dicke Rauchschwaden.

Kaum war der Qualm bemerkt, gingen auch gleich schon die Rauchmelder in der Wohnung an. Die Wehren waren schnell vor Ort. Während einige Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten in das Innere des Gebäudes vordrangen, brachte man von außen die Drehleiter in Position. In dem total verqualmten Zimmer schmorte ein mobiles Kühlgerät. Der hierdurch entstandene dicke Qualm drang durch alle Ritzen der Dachkonstruktion und erweckte so den Anschein eines Dachstuhlbrandes.

Nach dem Ablöschen des total verschmorten Gerätes, konnte es durch ein Fenster ins Freie gebracht werden. Im Einsatz war auch die Drohneneinheit des Donnersbergkreises, die in Winnweiler angesiedelt ist. Sie konnten mit ihrer Wärmebildkamera keine weiteren Hitzeschwerpunkte feststellen. Außer Schaden, der durch Rus und Qualm verursacht wurde, entstand kein nennenswerter Gebäudeschaden. „Durch die unmittelbare Alarmierung der Feuerwehr, konnte größerer Schaden verhindert werden“, bilanzierte Einsatzleiter Michael Partsch. Vor Ort waren die Wehren aus Eisenberg, Ramsen, Kerzenheim, Rosenthal und Göllheim sowie Einheiten des DRK-Rettungsdienstes.