Der Arbeiter-Samariter-Bund und die Feuerwehr besuchen die Grundschule in Kirchheim. In einer aufwendigen Aktion zeigen sie ihre Arbeit – und geben ungewöhnliche Einblicke.

Mit Blaulicht stehen sie auf dem Schulhof: links das Feuerwehrauto, rechts der Krankenwagen. Mit dabei ist die Familie von Garnier, stellvertretend für die Feuerwehr Battenberg – Vater Mark, Sohn Daniel und Tochter Julia – sowie Andreas Blatner und Lina Werner vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Grünstadt. Sie haben heute eine Mission: Gemeinsam wollen sie den Kindern der zweiten Klassen in der Kirchheimer Grundschule ihre Angst vor Einsatzkräften nehmen.

Der Schlauch ist essenziell beim Löschen. Mark von Garnier führt ihn vor – und wie man ihn richtig anschließt. Foto: Mareike Keiper

Das hat einen ernsten Hintergrund. Blatner sei im Ernstfall schon mit der Angst der Kleinen konfrontiert gewesen. Für solche Fälle gebe es das ASB-Bärchen, das Zugang schaffen soll. Auch darüber hinaus gebe es Kommunikationstechniken, die zur Sanitäterausbildung gehörten.

„Wir machen uns zum Hampelmann“

Ziel dahinter sei es, das Kind zu beruhigen und dafür zu sorgen, dass es sich öffnen kann. Das funktioniere ebenfalls über vertraute Erwachsene. „Es geht darum, negative Erfahrungen zu brechen“, sagt Blatner. Ein Späßchen sei auch mal hilfreich, um das Kind auf „seine Seite zu holen“, fügt er an, „wir machen uns da wirklich zum Hampelmann“. Aber das sei nötig, weil die Sanitäter mit den Kindern arbeiten müssten – gerade, wenn sie selbst Patienten sind. Und auch, wenn das nicht der Fall sei: Kinder könnten durchaus Hilfe holen und Schlimmeres abwenden, sofern sie wissen, wie.

Ein gebrochenes Bein kann nicht im Einsatz vergipst werden. Trotzdem gibt es Methoden, wie Andreas Blatner vorführt. Foto: Mareike Keiper

Genau darum ging es an diesem Morgen in der Schule. In zwei Gruppen getrennt, schauen die Jungs erst bei der Feuerwehr vorbei und die Mädchen bei den Sanitätern. Von Garnier und seine Kinder – Tochter Julia ist gerade noch bei der Jugendfeuerwehr – zeigen die Ausrüstung, nehmen Berührungsängste, erklären das Löschen und machen auf Fehler aufmerksam. Zum Beispiel sei es gefährlich, bei einem Brand die Fenster zu schließen statt das Gebäude zu verlassen, sagt von Garnier und klärt auf, wie viel Abstand zu einem Brand Sicherheit schaffe. Auch die Notrufnummern nennt er, denn ihm gehe es ebenfalls darum, die Kinder mit der Rettung vertraut zu machen. Ein weiterer Punkt: Die Freiwilligen Feuerwehren suchen Nachwuchs, auch Battenberg. Vielleicht, so hoffe er, könne er die Kleinen für die Jugendfeuerwehr begeistern, die sich für die Battenberger in Neuleiningen befindet.

Kinder teilen Erfahrungen

Bei Blatner und Werner geht’s um die Versorgung von Verletzungen. Wie ist es, auf einer Schaufeltrage zu liegen? Kann da wirklich niemand runterfallen? Was passiert, wenn sich ein Patient das Bein gebrochen hat, wie wird er transportiert? All das zeigen die beiden Sanitäter, und zwar sowohl an den Kindern, als auch an sich selbst. Aufgeregt teilen die Mädchen ihre Erfahrungen – und die der Eltern. Sehnenrisse und Knochenbrüche gab es da schon zuhauf. Deshalb wissen die Kinder auch schon so einiges über den Notfall.

Die W-Fragen, die gestellt werden, wenn jemand die 112 wählt, beispielsweise, haben sie auf Anhieb richtig. Umgekehrt stellen die Kinder selbst einige Fragen. Ein Mädchen möchte zum Beispiel wissen, was passiert, wenn jemand zum Spaß den Notruf wählt. Blatner klärt auf: Das sei nicht schön, weil es bei richtigen Notfällen die Leitung blockiere. Aber, betonte er: „Lieber anrufen, wenn ihr unsicher seid. Wir kommen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.“

Was ist noch alles im Feuerwehrauto? Mark und Daniel von Garnier (hinten links) geben Einblicke. Foto: Mareike Keiper

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ betont Blatner, dass es genau darum geht: den Kindern die Unsicherheit zu nehmen. „Sie müssen sich trauen.“ Das schon früh zu vermitteln, sei für ihr künftiges Leben hilfreich. Deshalb sei die Idee zur Aktion im Elterngespräch aufgekommen. Denn sowohl Blatner als auch von Garnier haben Kinder in den zweiten Klassen der Grundschule. Die sind an dem Morgen fasziniert von den Rettern, tummeln sich um die Einsatzfahrzeuge. Und sie lernen auch so manches. Am wichtigsten: 112 wählen und am Telefon bleiben, denn das kann Leben retten.