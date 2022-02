Drei Verletzte sind die Folge eines Feuers, das am Mittwochnachmittag in einem Haus im Zentrum Eisenbergs ausgebrochen ist. Eine Person, die sich im Haus aufgehalten hatte, sowie ein Feuerwehrmann wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls verletzt wurde ein Feuerwehrmann, der sich Verbrennungen zugezogen hatte. Auch er kam in ein Krankenhaus.

Das Feuer verursachte eine große Rauchwolke über der Altstadt, auch die protestantische Kirche wurde verqualmt und musste von der Feuerwehr gelüftet werden. Die Feuerwehrleute hatten den Brand nach etwa einer dreiviertel Stunde unter Kontrolle. Über die mögliche Ursache und Höhe des Sachschadens gibt es noch keine näheren Informationen.