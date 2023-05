Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die 1738 erbaute Stumm-Orgel der Mühlheimer Schlosskirche gehört zu den prächtigsten Instrumenten der Pfalz. Damit das so bleibt, braucht es einen strengen Denkmalschutz. Denn es gab mal eine Zeit, da empfand man ihren Klang als unbrauchbar. Viele Orgeln, so auch die in Mühlheim, sind aus diesem Grund umgebaut worden. 1990 kam die Kehrtwende.

Wir sind in Mühlheim an der Schlosskirche angekommen. Wenn man vor dem Gebäude steht, würde man nicht unbedingt darauf kommen, dass es Schlosskirche heißt. Nicht nur, weil das