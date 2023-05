Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Der unverstellte, offene Blick des externen Künstlers Heinrich Mauersberger forscht nach dem Besonderen in unseren Gemeinden, durchaus in alltäglichen Dingen.“ Dieser Satz von Verbandsbürgermeister Frank Rüttger (CDU) beschreibt den Auftrag des Leipziger Malers gut, der für das Projekt „Begegnung“ 21 Gemeinden und acht Ortsteile der VG Leiningerland ins Bild gesetzt hat. Am Sonntag wurden der Künstler und sein Werk im Garten des Kunstkabinetts Tiefenthal gefeiert.

Es war eine Feier, bei der Erleichterung und Dankbarkeit zu spüren war. Denn diese Art der Auftragskunst ist immer auch ein Wagnis. Die Leipziger Kunstprofessorin Annette