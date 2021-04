Auf dem alten Friedhof in Obersülzen blüht seit einigen Wochen etwas Seltenes: „Acker-Gelbsterne werden von Wildbienen sehr geschätzt wird“, weiß Naturliebhaber Bernd Haas, der in der Nähe wohnt. Wegen des Einsatzes chemischer Unkrautvernichter seien sie heute aber kaum noch auf Äckern zu finden – Rückzugsgebiete seien vor allem Friedhöfe und Parkanlagen. Von den sehr ähnlichen Wiesen-Gelbsternen unterscheide sich die in Obersülzen wachsende Blume durch die Behaarung am Stängel und an der Unterseite der Blütenhüllblätter. Das bestätigt die Vorsitzende des Nabu Eisenberg-Leiningerland, Susanne Bentz. Als gefährdet sei das Liliengewächs zwar noch nicht eingestuft, stehe aber auf der Vorwarnliste. Dort sind Tier- und Pflanzenarten aufgeführt, deren Vorkommen merklich zurückgegangen ist. Bei Fortbestehen der schädlichen Einwirkungen werde der Acker-Gelbstern wohl sehr bald als gefährdet gelten.