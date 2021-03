Jeden Abend geht Schnurri nach draußen auf den Swutsch: herumstromern, Mäuse jagen. Morgens steht sie dann wieder vor der Tür, um sich von ihren Dosenöffnern Streicheleinheiten abzuholen. Nach dem Frühstück begibt sie sich zur Ruhe. Ein Tagesablauf, wie ihn Katzen lieben. Doch an einem Freitagmorgen kam sie nicht zurück. Ihre Besitzer waren beunruhigt. „Nachdem wir fast eine Woche abgewartet hatten, fingen wir an, nach ihr zu suchen. Wir fragten in der Nachbarschaft, riefen bei Tierärzten an“, erzählt Katrin Schneider.

Schließlich habe ihre 17-jährige Tochter Alina Fahndungsplakate angefertigt, mit einem Foto des molligen Stubentigers und einer Charakterisierung. „45 Aushänge haben wir vergangenen Samstag überall in der Stadt verteilt“, sagt die Grünstadterin. Gleich am nächsten Tag habe jemand angerufen und mitgeteilt, dass eine Katze, auf die die Beschreibung zutrifft, in der Nähe der IGS gesichtet wurde. „Und es meldete sich eine Frau, die fragte, ob sie unser Plakat in Facebook posten dürfe“, berichtet Schneider. Natürlich durfte sie.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Am Montag klingelte mehrmals das Telefon. Eine Anruferin informierte, dass sie Schnurri in einer Baustelle in der Heinestraße gesehen habe. „Das ist etwa eineinhalb Kilometer von unserem Haus entfernt. Mein Mann und ich sind sofort losgefahren“, sagt die Halterin, die sich über die enorme Resonanz freut. „Als Schnurri unser Auto hörte, blieb sie stehen“, so Schneider, die sich durch den Bauzaun zwängte und ihr geliebtes Haustier auf den Arm nahm. Weshalb die Katze aus einem Nachtspaziergang einen Zwölf-Tage-Ausflug gemacht hat, bleibt ihr Geheimnis. Nun macht sie ihrem Namen daheim wieder alle Ehre und schnurrt ...