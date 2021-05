Mal wieder richtig schön ausgiebig shoppen – das vermissen viele Modebewusste schon seit Wochen. „Mama, wann mer nur widder zusamme zum Jost könnten“, brachte eine 24-Jährige die Sehnsucht auf den Punkt. Mama denkt, sie hat eine Alternative vom Modehaus entdeckt: „Private Shopping“. Eine (männliche) Beobachtung.

„Hallo, können sie mich hören und sehen? Ja, gut, ich bin Frau Helferich von unserer Dessousabteilung ...“ Punkt 15 Uhr steht die WhatsApp-Verbindung vom Modehaus Jost in Grünstadt zur Mutter-Tochter-Kundschaft in Ebertsheim. Die nett lächelnde Verkäuferin weist die beiden unbedarften „Private Shopper“ in den weiteren Ablauf des digitalen Einkaufsbummels ein: „Zunächst zeige ich Ihnen mal, was ich aus Ihren Angaben an Dessous für sie ausgewählt hab’. Wenn wir dann fertig sind, übernimmt meine Kollegin Weber vom Q 1.“ Die Handy-Kamera schwenkt von Frau Helferich auf ein knappes So-Gut-wie-Nichts mit zarten Rosé-Rüschen. „Bei den Slips hätt’ ich zunächst mal den Brazilian Cut“, erklärt Frau Helferich aus dem Hintergrund. Die Shopping-Tour beginnt.

Teddy-Mantel, Jeans und ...

Sagen wir besser: die Auswahl der Auswahl. Denn die Shopping-Tour hat im Prinzip bereits vor drei Tagen begonnen, als sich die beiden Damen über WhatsApp bei Claus Jost für das „Private Shopping“ anmeldeten. Denn dem Organisator des aus der Corona-Not geborenen digitalen Einkaufsbummels hatten sie schon im Vorfeld einige – im Vergleich zu „normalen“ Mutter-Tochter-Shoppingtouren ja absolut vernachlässigbare – konkrete Auswahlkriterien mitgeschickt:

„Hier unsere Wünsche:

Langarmshirt xs/s (eng anliegend) in schwarz, weiß oder pastell.

Jeans, Größe 26 in 28er Länge, hell bis dunkelblau (Hilfiger oder ähnliches).

Wolljacke, Wintermantel, Teddyjacke, Größe xs/s, weiß oder creme.

BH hautfarben. Slips, String oder Brazilian Cut (im Angebot wäre super).“

Eher Q 1 als 1. Stock

Jost fragt noch kurz in dem Chat nach, was da für wen – also was für die Mittfünfziger-Mutter und was für die Mitt-Zwanziger-Tochter – gedacht ist. Die Tochter whatsappt ein Lach-Smiley und, „dass bis auf den Wintermantel eigentlich alles für mich ist“. Also eher Q 1 im Untergeschoss als erster Stock. Die spezielle Jost-Terminologie übersetzt: eher jugendlich-stylish als damenhaft-chic.

Und Frau Helferich aus der Dessous-Abteilung weiß auch Bescheid. Der Brazilian Cut – für uns Modemuffel: ein Vorne-Bikini-und-hinten-Tanga-Slip – wäre sonst sicher nicht in der Unterwäsche-Auswahl. Er ist – gerade hinten rum besehen – wohl eher etwas für jüngere Semester. Das begeisterte „oh, ja, der is jo cool“ kommt jedenfalls über die 24-jährigen Lippen – und der Brazilian Cut zusammen mit drei „Basic Strings“ für jeweils 8,95 auf die Seite zum Einpacken.

„Können wir dann jetzt zu den Push-ups, ja?“, leitet Frau Helferich das Augenmerk auf den nächsten Shopping-Posten: das BH-Sortiment.

Second Skin und Full Cups

Um die Intimsphäre der Kundin zu wahren – und dem unwissenden männlichen Beobachter Peinlichkeiten mit den böhmischen Dörfern aus Minimizern, Full Cups oder Second Skin zu ersparen –, hier nur so viel aus dem reichen Erfahrungsschatz der fachkundigen Verkäuferin: „Zu Hause bei der Anprobe des BH unbedingt darauf achten, dass der Bügel weit genug unter die Achsel reicht. Er sollte bequem sein, aber sie sollten schon merken, dass sie einen neuen BH tragen.“

Das Verkaufsgespräch per WhatsApp ist auch ganz persönliche Dessous-Fachberatung. Ohne Verluste beim Shopping-Spaßfaktor, wie die folgenden „Ach, wie schön“ und „Oh, wie süß“ beweisen. Auch Frau Helferich lächelt sehr, sehr zufrieden, als sie alle ausgesuchten Teile sicherheitshalber zusammenfasst, ehe sie sie zusammenpackt. Gleich darauf erscheint die angekündigte Frau Weber auf dem Handy-Bildschirm: „Hallo, schauen Sie mal, was ich hier für sie zusammengestellt habe.“ Es geht ins Q 1. Zu Hosen, Shirts, Blusen, Jacken, Mäntel.

Der Textilberg wächst

Spätestens jetzt tauchen beide Shopping-Generationen komplett in die von ihnen lang vermisste Mode-Welt ab. In die Welt von coolen High Waist Skinny Jeans, superbequemen metallic Leggins mit Steg, trendigen Basic Shirts, Turtle-Neck-Blusen und superflauschigen Teddy-Mänteln. Nicht zu vergessen, dass leichte Pastelltöne DIE kommenden Trendfarben sein werden. Kein Wunder, dass Frau Weber – zumal Azubi – da Verstärkung braucht. „Ich bin Frau Berg vom Einkauf und hab meine junge Kollegin bei der Zusammenstellung der Outfits etwas unterstützt“, teilt bald darauf eine gut gelaunte Stimme aus dem Handy mit.

Der Textilberg für die zur heimischen Anprobe bereitgelegten Teile wächst, die Shopping-Stimmung steigt. Dann ein zweistimmiges „Ouah – is der schää“. Das Handy zeigt an Kleiderbügeln großzügig drapierte Mäntel unterschiedlichster Machart und Farbe. Das simultane Shopping-Frohlocken gilt vor allem einem. „Zeigen Se’ noch mol den Ahorn-Mantel“, dirigiert die Tochter die Kamera zurück auf einen Teddy-Mantel in Ahorn-Braun. Ja, der MUSS unbedingt auch mit. Beim Ablegen auf den Kleider-Stapel flattert ein neongelbes Schildchen auf: 40 Prozent reduziert. Mutter und Tochter fühlen sich wie im Schnäppchen-Himmel.

Nach einer halben Stunde Q 1 hat das Shopping-Duo insgesamt zwölf modische Accessoires ausgewählt. „Können wir die vielleicht heut’ noch abhole?!“, tippt eine aufgeregte Mama sofort in den Jost-Chat. Wie die meisten der bislang über 150 Whatsapp-Kunden der, am 21. Januar gestarteten, digitalen Einkaufstour hat sie das Shopping-Virus erfasst – das andere haben sie darüber fast vergessen. Denn Mutter und Tochter sind endlich wieder auf gemeinsamer Tour.

Ist der Ahorn-Mantel dabei?

Und die geht vor den heimischen Spiegeln schon eine halbe Stunde später weiter, Claus Jost hat in zehn Minuten fünf große Einkaufstüten voll mit Modischem gepackt, verbucht und am Seiteneingang bereitgestellt. Gesamtwert der Auswahl: 1166,50 Euro. Der Vollständigkeit halber (und zur Beruhigung der Ehemänner und Väter) sei betont: Am Ende waren’s „nur“ 464,22 Euro. Für insgesamt acht modische Accessoires. Der Ahorn-Mantel war übrigens auch dabei. Genauer gesagt: gleich zwei Mal.

Anmelden und Abholen

Die Terminvereinbarung (montags bis freitags, 9 bis 18 Uhr) fürs Private Shopping im Modehaus Jost erfolgt per WhatsApp an Claus Jost, Kontakt 0175 5778998. Neben Terminmöglichkeiten sollten (konkrete) Kundenwünsche, Kleidergröße und gegebenenfalls die Kundennummer angegeben werden. Die Kunden erhalten dann einen Terminvorschlag, bei momentaner Kundennachfrage innerhalb einer Woche. Die digital ausgewählte Ware kann zu den Öffnungszeiten am Personaleingang in der Bahnhofstraße 1a abgeholt und zurückgegeben werden.