In Grünstadt geht eine Ära zu Ende: Die letzten Mallersdorfer Schwestern verlassen die Stadt. Seit dem Jahr 1900 wirkten Franziskanerinnen in der Stadt.

Schwester Giselhilda Gröschel und Schwester Blandine Brecht werden am Sonntag in einem Festgottesdienst verabschiedet. Oberin Marzella Forstner ist aus gesundheitlichen Gründen bereits Anfang des Jahres ins Mutterhaus nach Mallersdorf zurückgekehrt. „Damit endet eine 123-jährige Ära, in der seit 1900 ununterbrochen Mallersdorfer Schwestern in Grünstadt lebten und wirkten“, sagt der katholische Pfarrer Martin Tiator. Schwester Giselhilda, die als Kind in Ludwigshafen oft bei Schwestern war, deren Leben kennenlernte und dabei bemerkte: „Schwester zu sein, gefällt mir“, ist mit 15 Jahren in die Klosterschule gegangen, heute ist sie 81 Jahre alt. Sie war Kindergarten-Erzieherin in Pirmasens, Kaiserslautern und Grünstadt und wird ins Elisabethenstift der Mallersdorfer Schwestern nach Landau-Queichheim umziehen. Die in Weyer aufgewachsene Schwester Blandine (75), die vor 32 Jahren nach Grünstadt kam und nun ins Mutterhaus ins niederbayerische Mallersdorf geht, war zuvor Heimerzieherin in Pirmasens. Schwester Marzella ist in Landau-Godramstein aufgewachsen und war 14, als sie in die Klosterschule kam. Die Oberin war mit 91 Jahren die älteste Ordensfrau in Grünstadt. Sie wird am Sonntag nicht an der Verabschiedung teilnehmen können, aus Mallersdorf werden aber Mitschwestern erwartet. Schwester Marzella, die 65 Jahre lang in Grünstadt lebte, hat 40 Jahre lang im katholischen Kindergarten gearbeitet. Die Schwestern waren ehrenamtlich in der katholischen Pfarrei Heilige Elisabeth tätig, kümmerten sich um die Blumen in der Kirche, reinigten die Kirchenwäsche und verrichteten Dienst in der Sakristei. Sie gestalteten Seniorennachmittage, Maiandachten, Rosenkranzgebete und Wortgottesdienste im Seniorenheim. Sie besuchten Jubilare – und sie gaben die Schlüssel aus an diejenigen, die das Pfarrheim oder die Gruppenräume nutzen wollten. Alles ehrenamtlich. Am Sonntag wird ihnen dafür noch einmal gedankt.

Termin

Verabschiedet werden die Schwestern am Sonntag, 23. April, 10.30 Uhr, mit einem Festgottesdienst in der katholischen Kirche in Grünstadt, der von einem Projektchor mitgestaltet wird. Anschließend ist ein Empfang im St.-Peter-Saal geplant.