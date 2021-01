Um 1.30 Uhr sind am Samstagmorgen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Weinstraße in Bockenheim unsanft durch laute Geräusche geweckt worden. Laut Polizei, die gerufen wurde, hatte jemand offensichtlich einen Knallkörper im Hof des Anwesens gezündet. Um 3.40 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert. Es wurde ein „andauernder“ Einbruch in eine Wohnung desselben Hauses gemeldet. Beim Eintreffen der Grünstadter Beamten, die von Kollegen aus Frankenthal, der Autobahnpolizei und der Hundestaffel des Polizeipräsidiums Rheinpfalz unterstützt wurden, flüchteten vier Personen durch eine Gasse hinter dem Gebäude. Ein 35-Jähriger konnte festgenommen werden. Dabei leistete er Widerstand. Die anderen drei Personen, 16 und 17 Jahre alte Jugendliche, gaben an, dass sie von dem Mann gezwungen worden seien, mitzugehen. Für den Einbruch in die Wohnung hatte der 35-Jährige das Anwesen über einen Keller betreten und ein Fenster zur Abstellkammer des Geschädigten aufgedrückt, wodurch Möbelstücke umfielen. Wie die Polizei berichtet, fand sie im Pkw des Verdächtigen ein Messer und einen Revolver. Die genauen Hintergründe der Tat müssen noch aufgeklärt werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe ist auch unbekannt, wie die Nachfrage bei der Polizei ergab.