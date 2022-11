Zwischen Montag und Dienstag sollen Unbekannte versucht haben, in einen Gebäudekomplex in der Kirchheimer Straße einzubrechen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, rissen die Täter ein Zaunelement der Umfriedung aus der Verankerung. Möglicherweise, um Gegenstände abtransportieren zu können, so die Vermutung der Beamten, die auch davon ausgehen, dass dazu ein Fahrzeug benutzt wurde. Zu einem Diebstahl kam es letztlich nicht. Die Polizeiinspektion Grünstadt sucht nun nach Hinweisen unter 06359 9312-0.