Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Sonntag, 5. April, und Dienstag, 14. April, versucht, in ein Haus in der Bergstraße in Ebertsheim einzubrechen. Das teilt die Polizei mit. Die Bewohner stellten am Dienstag Hebelmarken an einem Fenster fest. Eingedrungen sind die Täter nach Polizeiangaben aber nicht. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges in der Bergstraße und Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Neustadt unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.