Unbekannte haben sich auf dem Gelände der Stadtwerke Grünstadt in der Max-Planck-Straße auf die Suche nach Wertsachen begeben. Wie die Polizei mitteilt, kam es dort am Mittwoch zwischen 20 und 21 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Es wurden zwei Fensterscheiben von Werkstatt- und Fahrzeughallen eingeworfen. Der Versuch, in das Gebäudeinnere zu gelangen, scheiterte allerdings. Die Polizei bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich zu melden: Telefon 06359 93120.