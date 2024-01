Einbrecher haben am Sonntag zwischen 10.30 und 22.50 Uhr eine Wohnung in einem Grünstadter Mehrfamilienhaus heimgesucht. Aus dem Appartement in der Dr.-Hans-Böckler-Straße sind laut Polizei Schmuck und Bargeld verschwunden. Eingedrungen sind die Kriminellen, indem sie den Schließzylinder der Wohnungstür knackten. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei in Grünstadt unter Telefon 06359 93120 melden.