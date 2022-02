Bargeld und Werkzeuge sind aus einem derzeit leer stehenden Weingut in Sausenheim entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Einbruch im Zeitraum von Sonntag, 30. Januar, 16 Uhr, bis Dienstag, 1. Februar, 12 Uhr, ereignet. Das Anwesen befindet sich in Feldrandlage, in der Nähe des Friedhofes. Zeugen, die im oben genannten Zeitfenster auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei mitzuteilen. Die Grünstadter Inspektion ist zu erreichen unter der Telefonnummer 06359 93120.