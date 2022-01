In die Markthalle im Grünstadter Industriegebiet ist eingebrochen worden. „Das war jetzt das vierte Mal“, klagt Inhaberin Ingrid Schäfer. Mitarbeiter hätten den Einbruch bemerkt, der sich nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Samstag ereignet haben soll. Demnach hatten der oder die Täter die seitliche Eingangstür und danach im Inneren auch Büroräume aufgebrochen. Letztlich wurde mehrere Hundert Euro gestohlen. „Die Täter hatten es auf die Wechselgeldkassen abgesehen“, so Schäfer. In der Vergangenheit seien die Täter bei den Einbrüchen auch schon brutaler vorgegangen. „Da wurden Türen eingetreten, obwohl sie bereits offen standen“, erinnert sie sich. Das sei diesmal nicht der Fall gewesen, dennoch ist der Sachschaden immens. Er wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Pfälzer Markthalle beliefert nach eigenen Angaben Kunden aus Hotel und Gastronomie, Handel, Catering, Großküchen und Casinobetrieben, die aus einem Komplettsortiment an Obst, Gemüse und Salaten aus der Pfalz, Europa und Übersee wählen können.