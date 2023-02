Es muss in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend passiert sein: Ein Unbekannter hat ein Fenster eines Hauses in der Grünstadter Beethovenstraße aufgehebelt und ist ins Gebäude gestiegen. Beute hat er dort allerdings nicht gemacht: Das Anwesen steht nach Polizeiangaben derzeit leer. Hinweise an die Inspektion Grünstadt, Telefon 06359 93120.