In der Zeit von Mittwoch, 8 Uhr, bis Donnerstag, 13. April, 12.40 Uhr, sind Unbekannte in eine Lagerhalle in der Dieselstraße in Grünstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden aus der Halle Baumaschinen gestohlen – die genaue Schadenshöhe ist aber noch nicht bekannt. Wer die Tat beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Vorkommnissen geben kann, meldet sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt, Telefonnummer 06359 93120 oder E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.