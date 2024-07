In der Nacht auf Donnerstag ist gegen 0.20 Uhr in ein Ladengeschäft in der Ferdinand-Porsche-Straße eingebrochen worden. Der Inhaber meldete sich gegen 7.45 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass die Eingangstür des Geschäfts aufgebrochen sei. Zusammen mit Verantwortlichen der Firma konnte vor Ort festgestellt werden, dass die Unbekannten teures Werkzeug im Wert von ungefähr 10.000 Euro entwendet hatten. Die Auswertung der Videoaufzeichnung brachte laut Polizeibericht die Erkenntnis, dass es sich um mindestens drei vermummte Einbrecher gehandelt hat, die sich nach der Tat zu Fuß in Richtung Obersülzen entfernten. Allein der Sachschaden beläuft sich auf eine Summe von rund 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Neustadt sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06321 854-0.