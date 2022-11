Im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagmorgen ist es in der Kläranlage von Winnweiler zu einem Einbruch gekommen. Laut Polizei haben der oder die Täter den Maschendrahtzaun aufgeschnitten und sich so Zutritt zum Gelände verschafft. Hier hatten es die Unbekannten auf dort gelagerte kupferhaltige Kabel abgesehen. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Unter anderem fand am Tatort eine Spurensuche statt. Die Polizei in Rockenhausen bittet Zeugen, die Hinweise zu Personen geben können, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, sich zu melden, Telefon 06361 917-0.