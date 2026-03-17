Ein Unbekannter hat in Eisenberg zwischen Montag, 9. März, und Montag, 16. März, ein Gartenhaus auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses aufgebrochen. Laut Polizei betrat der Täter das umfriedete Grundstück in der Anton-Bruckner-Straße, während die Eigentümer nicht vor Ort waren. Er stahl eine Kettensäge und eine Akku-Heckenschere aus dem Gartenhaus. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06352 9110 oder per E-Mail an PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de.