Bei dem Einbruch in einen Friseursalon in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Grünstadter Innenstadt ist es nicht wie berichtet bei einem Versuch geblieben. Vielmehr ist es laut korrigierter Polizeimeldung dem oder den unbekannten Täter(n) gelungen, in den Laden einzudringen und Bargeld zu stehlen. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf 2500 Euro.