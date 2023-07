In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in einen Grünstadter Elektrofachmarkt eingebrochen. Aus dem Laden in der Kirchheimer Straße haben sie nach Polizeiangaben Kaffeemaschinen gestohlen. Die Schadenhöhe können die Ermittler noch nicht beziffern. Hinweise an die Inspektion in Grünstadt, Telefon 06359 93120, E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.