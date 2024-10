Schreck für ein Grünstadter Ehepaar: In ihr Haus in der Freundchenstraße ist eingebrochen worden. Das meldeten die beiden am Freitag gegen 13 Uhr der Polizei. Sie gaben dabei an, ihr Haus morgens verlassen zu haben. Als sie mittags zurückkehrten, bemerkten sie, dass die Terrassentür aufgehebelt wurde. Da sie nicht wussten, ob noch Täter im Haus sind, warteten beide bis zum Eintreffen der Polizei vor dem Haus. Durch die Polizei wurde das Einfamilienhaus nach Unbefugten durchsucht. Nachdem keine Einbrecher in dem Haus festgestellt wurden, übernahm die Kriminalpolizei die Spurensicherung. Ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahl wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Wer Hinweise zur Tat oder zu den Tätern hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Grünstadt zu melden unter der Telefonnummer 06359 93120.