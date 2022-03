Unbekannte Täter wollten in der Zeit zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 4.10 Uhr, in eine Bäckereifiliale in der Eisenberger Straße in Ebertsheim einbrechen. Der Versuch, die Eingangstür des Geschäfts aufzuhebeln, scheiterte jedoch, wie die Polizei mitteilt. Die Täter machte keine Beute, richteten aber einen Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich an. Hinweise erbittet die Polizei Grünstadt, Telefon 06359 93120.