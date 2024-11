Unbekannte haben am Samstag, 2. November, gegen 17.30 Uhr, versucht, in ein Wohnhaus im Asselheimer Auweg einzubrechen. Das teilt die Polizei am Sonntag mit. Die Täter versuchten sich am Aufhebeln einer Tür. Weil die Eigentümerin allerdings zu Hause war, bemerkte sie den Versuch und machte lautstark auf sich aufmerksam. Im Anschluss beobachtete sie laut Polizei, wie drei jüngere Männer flohen.

Zeugenaufruf

Wer Hinweise zur Tat geben kann, soll sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung setzen unter Telefon 06359 93120.