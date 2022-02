Einbrecher sind in der Nacht auf Dienstag in einem Haus in der Bockenheimer Goethestraße gewesen. Nun bittet die Polizei um Hinweise. Über ein Gerüst sollen die Einbrecher laut Polizeibericht in den Innenhof gekommen sein. Dabei sollen sie die Bewegungsmelder verdeckt haben. Ins Haus kamen sie, indem sie den Schließzylinder herausbrachen, so die Beamten. Schränke und Kommoden seien nach Wertsachen durchwühlt worden, zur Schadenshöhe konnte die Polizei jedoch noch keine Angaben machen. Über die Garage sollen die Einbrecher das Grundstück wieder verlassen haben.