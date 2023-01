In der Nacht von Sonntag und Montag haben Einbrecher Geschäftsräume in Grünstadt heimgesucht: Sie hebelten die Türen eines Lokals in der Sausenheimer Straße sowie eines Friseursalons in der Hauptstraße auf. Aus der Gaststätte ist etwas Bargeld verschwunden, zusammen mit den Zerstörungen summiert sich der Gesamtschaden laut Polizei auf etwa 450 Euro. Den Friseur hat es zum zweiten Mal binnen zweier Wochen getroffen, bei ihm rissen der oder die Täter einen Möbeltresor aus einem Schrank. Außerdem wurden weitere Spinde aufgehebelt. Der Gesamtschaden in diesem Fall beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise an die Inspektion in Grünstadt, Telefon 06359 93120.