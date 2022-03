Ein Einfamilienhaus in der Hochgewanne in Grünstadt ist vergangene Woche von Einbrechern durchsucht worden. Wie die Polizei mitteilt, sind die Täter in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in das Haus eingestiegen. Zuvor schoben sie einen Rollladen hoch und hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf. Sie durchsuchten alle Räume, entwendeten aber nach ersten Erkenntnissen der Polizei nichts. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen, Telefon 06359 93120.