Bargeld, Elektrogeräte und Schmuck haben Einbrecher über die Weihnachtstage in Obrigheim gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, sind die Täter in der Zeit zwischen dem 22. und dem 26. Dezember in das Gebäude in der Probststraße eingedrungen. Sie hatten die Terrassentür aufgehebelt. Die Zimmer im gesamten Anwesen wurden durchwühlt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen der Beamten 1500 Euro. Hinweise an die Polizei in Grünstadt, Telefon 06359 93120.