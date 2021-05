Bei der Rückkehr in seine Wohnung in der Sausenheimer Straße in Grünstadt hat ein 19-Jähriger festgestellt, dass eingebrochen wurde. Alle Zimmer der Dachgeschosswohnung waren laut Polizei am Montag zwischen 7.30 und 17.30 Uhr durchwühlt worden. Die Diebe entwendeten eine Playsation 4, mehrere Hundert Euro Bargeld und Schmuck. Der Gesamtschaden beträgt circa 1400 Euro. Die Suche nach Spuren verlief erfolgreich: Sie werden nun ausgewertet und analysiert. Wie die Täter in die Wohnung kamen, ist noch unklar – möglicherweise mit einem „falschen Schlüssel“.