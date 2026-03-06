Unbekannte haben am Dienstagnachmittag in Wattenheim zwei Einbrüche verübt. Laut Polizei verschafften sich die Täter in der Carlsberger Straße gewaltsam Zutritt durch ein Fenster. In der Hauptstraße brachen sie eine Terrassentür auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Dienstag zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de zu melden.