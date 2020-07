Bei einem Einbruch in Bockenheim sind in der Zeit zwischen Montag und Dienstag Münzen gestohlen worden. Unbekannte Täter hatten sich über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt zum Haus in der Burgunderstraße verschafft und die Räume durchwühlt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, möglicherweise hat jemand verdächtige Wahrnehmungen gemacht: Telefon 06359/93120.