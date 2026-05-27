An Pfingsten haben Unbekannte versucht, in eine Wohnung in der Schlachthofstraße einzubrechen. Nach Angaben der Polizei machten sich die Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 24. Mai, 7.30 Uhr, bis Montag, 25. Mai, 16 Uhr, an der Tür zu schaffen. Der doppelte Glaseinsatz der Abschlusstür sei beschädigt worden, so die Polizei weiter. Von einem weiteren Vorgehen sahen die Unbekannten ab. Wer in dem Zeitraum etwas Verdächtiges in der Schlachthofstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 93120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de zu melden.