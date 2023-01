Ein verheerendes Bild hat sich einem 61-jährigen Grünstadter geboten, als er am Freitag nach Hause kam: Sein Haus war vollkommen verwüstet und Einbrecher hatten Bargeld und wertvollen Schmuck erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, kam es im Verlauf des Nachmittags zu einem Einbruch in das Einfamilienhaus, das am Stadtrand von Grünstadt in der Tiefenthaler Straße steht. Die unbekannten Täter warfen zunächst das Glas der rückseitigen Terrassentür mit einem Blumenkübel ein. Danach drangen sie durch die aufgebrochene Tür ins Gebäude ein und durchsuchten alle Räume im Erdgeschoss und im oberen Geschoss. Laut Polizeibericht gingen sie dabei nicht gerade zimperlich vor: Sämtliche Schubladen und Schränke wurden aufgerissen und entleert. Aus dem Schlafzimmer der Geschädigten wurden Schmuckstücke und Bargeld im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro entwendet. Auch aus dem Schlafzimmer seiner 24-jährigen Tochter wurden wertvolle Dinge gestohlen: Schmuck und Erbstücke im Wert von etwa 8000 Euro. Nach ihrem Beutezug entfernten sich die Einbrecher unerkannt vom Tatort. Die Grünstadter Polizei ist noch dabei, die Spuren auszuwerten und nach den Tätern zu ermitteln. Wer sachdienliche Hinweise – zum Beispiel etwas Verdächtiges beobachtet – hat, meldet sich bei der Polizeiinspektion in Grünstadt unter Telefon 06359 93120.