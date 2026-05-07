Einbrecher haben am Mittwochnachmittag zwischen 13.45 und 14.10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Grünstadter Poststraße Schmuck erbeutet. Laut Polizei drangen die unbekannten Täter in eine der Wohnungen des Hauses ein, die nicht abgeschlossen war. Wer Hinweise zur Tat beziehungsweise den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neustadt unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de zu melden.