Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Weinlese in der Region geht aufs Finale zu. Während man fast überall in den Weinbergen hochbeinige Vollerntemaschinen sieht, gibt es in der Bockenheimer Weinlage „Heiligenkirche“ eine Parzelle, die aufgrund der Größe und Besonderheit in jedem Jahr von Hand gelesen wird.

Die Beeren hatten ein Mostgewicht von 86 Grad Öchsle und hingen prächtig an den Reben. Ausgerüstet mit Schere und Eimer machten sich die gut 20 Helfer, allesamt jeweils Paten