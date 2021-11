Zum Geburtstag: Johannes Adam wird am Sonntag 70 Jahre alt. Er ist seit vielen Jahren gleichberechtigter Präsident und Sponsor des Traditionsclubs VfR Grünstadt – und kann auf jahrzehntelange Erfahrung im Stadtrat zurückblicken.

„Mein VfR“: Für Johannes Adam, der am 21. November 70 Jahre alt wird, ist der VfR Grünstadt eine große Familie. Er will keine Stars, ganz und gar nicht, er verabscheut Star-Allüren. Für ihn sind nicht die Aufstiege oder sportlichen Erfolge das Maß aller Dinge, sondern ihm ist es wichtig, dass Kameradschaft und Gemeinschaftsgeist stimmen – wie in einer intakten Familie eben. Akteure aus der eigenen Jugend oder aus umliegenden Vereinen, die in einer höheren Liga kicken möchten, sind bei Johannes Adam, übrigens ein echter Leininger, klar favorisiert. Spieler von weit entfernten Clubs zu verpflichten, und das in der Regel für viel Geld, nur weil diese außergewöhnlich gute Fußballer sind, lehnt er strikt ab und gibt auch offen zu, dass beim VfR nicht viel Geld zu verdienen sei. „Wenn unsere Jungs natürlich Meister machen oder aufsteigen, sagen wir auch nicht nein“, ist der Geschäftsmann ehrlich. Der Grünstadter hat in den vergangenen Jahren unter großen persönlichen Anstrengungen und mit der Unterstützung des mittlerweile verstorbenen Schatzmeisters Wolfgang Kühn sowie unter Mithilfe seines ebenfalls langjährigen Vorstandskollegen Karlheinz Schneider dafür gesorgt, dass der Verein für Rasenspiele wieder völlig schuldenfrei ist.

Adam ist dafür bekannt, dass er keine großen Worte macht, für ihn zählen Taten. Er hat so manche Spieler zu einem Arbeitsplatz in seiner Firma für Brand- und Arbeitsschutz oder einem anderen Unternehmen verholfen, manche finanziell unterstützt und anderen Wohnungen vermittelt. Jüngst rief er über den VfR eine Aktion ins Leben und spendete selbst 5000 Euro an den Sportkreis Ahrweiler zugunsten der durch die Unwetterkatastrophe geschädigten Sportvereine.

Adam ist nicht nur überzeugter VfR’ler, sondern seit 1999 auch engagiertes Stadtratsmitglied. Im Rat hält er sich meist knapp und bringt als Sprecher der FWG-Fraktion prägnant auf den Punkt, was er gut und was er schlecht findet. Und auch im Kreistag in Bad Dürkheim wird die Erfahrung des Grünstadters geschätzt.