Ein Verletzter – das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 47 ereignet hat. Nach Angaben der Polizei musste zwischen Kerzenheim und Göllheim ein Sattelschlepper aufgrund einer Panne auf der rechten Fahrbahnseite halten, es bildete sich ein Rückstau. Auf das letzte Fahrzeug in der Schlange sei ein Leichtkraftrad aufgefahren. Der 16-jährige Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber, der Rettungsdienst und die Feuerwehren der Verbandsgemeinden Göllheim und Eisenberg. Während der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße 47 für gut 40 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt.