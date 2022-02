Wie falsche Polizisten vorgehen, um an das Ersparte alter Menschen zu gelangen, zeigt ein Fall, der sich so am 17. Januar in Grünstadt zugetragen hat.

Betroffen war eine 89-jährige Witwe, deren Eintrag im Telefonbuch die klassischen Merkmale hat, die die Gauner suchen: Mit Doris ein nicht mehr moderner Vorname, dazu eine vierstellige Nummer und auch die Straße in einem Einfamilienhausgebiet wird genannt. Das lässt den Schluss zu, dass hier eine ältere Frau alleine lebt und so ist es auch.

Und ganz klassisch läuft es auch ab: Am späten Vormittag klingelt das Telefon der Seniorin, das Display zeigt die 110 und ein angeblicher Polizeibeamter meldet sich. In der Nähe sei eingebrochen worden. Der Anrufer nennt eine Straße in der Nachbarschaft. Zwei Täter seien gefasst worden, andere aber noch unterwegs. Bei einem der Festgenommenen habe man ihre Telefonnummer gefunden und eine Notiz, dass sie einen Safe habe. Die Frau sagt, sie habe sowas nicht und legt auf. Sie weiß nicht so recht, was sie jetzt machen soll und will ihre Nachbarn, zu denen sie guten Kontakt hat, um Rat fragen.

In der Aufregung aktiviert sie wohl den Rückruf und hat den Anrufer wieder dran. Doch der legt jetzt abrupt auf, da ihm wohl klar ist, dass hier nichts zu holen ist. Beim nächsten Versuch klappt es dann mit den Nachbarn, diese informieren die Polizei und berichten der RHEINPFALZ nach Rücksprache mit der Seniorin über den Betrugsversuch. Und wie es der Zufall so will: Die Nachbarn erfahren von einem weiteren Schockanruf. Eine Frau aus ihrer Familie wurde ebenfalls kontaktiert, dabei ging es um einen angeblich schweren Unfall. Auch hier wird die Polizei informiert.