Beim Hundesportverein (HSV) Leiningerland-Kindenheim finden am Sonntag, 30. April, die Kreismeisterschaften Obedience statt. „Ab 9 Uhr startet zunächst die Gruppenarbeit, danach die Einzelübungen“, sagt Iris Beißmann, die mit zwei ihrer Hunde ebenfalls am Turnier teilnimmt. Unter Obedience versteht man die „Hohe Schule“ der Unterordnung, bei der es besonders auf harmonische, schnelle und exakte Ausführung der Übungen ankommt, wofür ein eingespieltes, gutes Mensch-Hund-Team Grundvoraussetzung ist. Die Trainingsaufgaben sind in Deutschland beispielsweise im Gehorsamsteil der Schutzhundeausbildung enthalten. Anmeldung ist über die Homepage des Vereins möglich, die Startgebühr beträgt 18 Euro, Besucher und Starter sind auch aus anderen Kreisgruppen willkommen. Info und Kontakt: www.hsv-leiningerland.de.