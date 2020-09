Am Freitag war es mal wieder so weit: Ich bin im morgendlichen Tran auf den Chaos-Parkplatz an der Alten Lateinschule gegurkt, bis zur hintersten Reihe gefahren, um alle Stellplätze zu checken ... und da stand er plötzlich! Einer von den Schiefparkern, die mir regelmäßig die Laune verhageln. Weil sie so blöde stehen, dass es auf keine Kuhhaut geht. Mir ist sofort der Kamm geschwollen und in meinem Geist lief die gewohnte Routine ab: Ich erwog sämtliche Möglichkeiten, die um den letzten Parkplatz betrogenen Berufspendlern offen stehen. Ich schrieb es ja schon mal: Sie reichen vom Vorschlaghammer über wildes Geschrei bis hin zu wüsten Beschimpfungen – im Vorbeirennen unter den Scheibenwischer geklemmt. Und dann fiel er mir auf! Ein kleiner Sticker an der Heckscheibe. Ganz unscheinbar und aus der Ferne gar nicht so leicht zu entziffern. „Scheiße geparkt!“ stand da. „Ja, verdammt! Aber so was von!“, schoss es mir durch den Kopf, während ein Lächeln die Lippen eroberte. „Endlich sagt es mal einer!“ An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den stillen Helden, der Geld in kleine Klebezettel mit netten Rügen investiert: Er hat meine Laune gerettet – und damit auch den Tag der Kollegen, die ebenfalls danken.