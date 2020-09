Es ist der erste Corona-Fall an der Integrierten Gesamtschule in Grünstadt: Ein Schüler ist positiv auf das Virus getestet worden. 45 Schüler der 11. Klasse und rund ein Dutzend Lehrkräfte sind deswegen in häuslicher Quarantäne. Unterrichtet werden sie trotzdem.

Schulleiter Uwe Chormann hat am Donnerstagnachmittag vom positiven Testergebnis eines Schülers der Oberstufe erfahren – und die Mitschüler und Lehrer des Betroffenen daraufhin gleich per E-Mail und Messenger informiert: Die Mitschüler aus der 11. Klassenstufe und ihre zwölf bis 15 Lehrer müssen zu Hause bleiben. „Sie stehen als enge Kontaktpersonen bis 14 Tage nach dem letzten persönlichen Kontakt mit dem Schüler unter Quarantäne“, teilt die Kreisverwaltung mit. Auch der erkrankte Schüler ist in häuslicher Quarantäne.

Schule informiert sofort

Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim und der Schule ist das positive Ergebnis am Donnerstagnachmittag gemeldet worden – sie haben daraufhin sofort die engen Kontaktpersonen informiert, das Gesundheitsamt ordnete häusliche Quarantäne an. Am Montag bietet das Gesundheitsamt in Neustadt für die Mitschüler des Infizierten und die Lehrer einen Corona-Test an. Die Eltern der Mitschüler stehen nicht unter Quarantäne. Für die Schüler gilt: Sie sollten sich mit zu engem Kontakt zu ihren Familienmitgliedern zurückhalten, bis die Testergebnisse vorliegen. „Wir hoffen, dass die betroffene Schüler schnell und ohne Spätfolgen wieder genesen wird“, sagt Chormann. Ob es sich dabei um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, darüber gab Chormann keine Auskunft, um den oder die Betroffene zu schützen.

Für die anderen geht der Unterricht normal weiter

Der Unterricht an der IGS geht für die übrigen Schüler regulär weiter. Und auch die Schüler aus der 11. Jahrgangsstufe werden weiterhin unterrichtet – und zwar über die Lernplattform I-Serv, die die IGS seit diesem Schuljahr nutzt. Das heißt: Sie sind nicht in der Schule, sondern lernen im digitalen Fernunterricht . Die Integrierte Gesamtschule hat ein umfassendes und sehr detailliertes Hygienekonzept ausgearbeitet. Schulleiter Chormann geht deshalb davon aus, dass sich der Schüler nicht in der Schule mit dem Virus angesteckt hat. „Wir hoffen, dass es bei diesem einen Fall bleibt“, sagt Chormann. An der IGS werden rund 800 Schüler von 79 Lehrern unterrichtet.

Fragen

Bei Fragen können sich Schüler und Eltern an das Gesundheitsamt Neustadt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de

Zur Sache

Seit Ausbruch des Coronavirus sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 494 Personen positiv auf das Virus getestet worden; 353 im Landkreis Bad Dürkheim und 141 in der Stadt Neustadt. Aktuell sind im Landkreis zwei neue Infektion hinzugekommen, damit sind momentan sechs Infektion mit dem Coronavirus bekannt. 335 Personen sind im Kreisgebiet wieder genesen. In Neustadt sind 135 Personen wieder gesund, es sind vier aktuelle Infektionen bekannt. Zwölf Personen aus dem Landkreis sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, zwei aus Neustadt. Neue Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner: Kreis Bad Dürkheim: 4, Neustadt: 2

