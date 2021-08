Sie ist 34 Jahre jung, glücklich verheiratet und seit kurzem Mutter. In Battenberg haben Rasa Liepe und ihr Mann im März zudem ein renovierungsbedürftiges Haus gekauft – ein Herzenswunsch. Alles hört sich perfekt an. Ist es aber nicht: Die junge Frau hat nur noch kurze Zeit zu leben und wird das neue Heim wohl nicht im fertigen Zustand sehen.

An ihre Kindheit erinnert sich Rasa Liepe nicht gern. In Litauen wuchs sie ohne Eltern auf, hatte kein schönes Zuhause. Mit Anfang 20 kam sie daher nach Deutschland und lernte bei einem Urlaub in Norwegen Nerijus, ebenfalls aus Litauen, kennen. Wenige Monate später zog er der Liebe wegen nach Deutschland und kurz darauf machte Rasa ihrem Traummann einen Heiratsantrag. „Die Hochzeit war für Sommer 2015 in Litauen geplant, doch zwei Monate vorher bekam ich die Diagnose Brustkrebs“, erzählt sie.

Schockiert habe sie vor allem eines: Gleich mit der ersten Diagnose sei festgestellt worden, dass der Krebs bereits Metastasen in den Lymphknoten gebildet hatte. „Ich habe vorher keine Knoten ertasten können, sondern lediglich bemerkt, dass es an einer Stelle ein bisschen wärmer war“, erzählt die 34-Jährige. Ihr Frauenarzt habe eine Entzündung diagnostiziert und sie mit Antibiotika behandelt. Erst als die Stelle immer heißer wurde, holte sie eine zweite Meinung ein – und der Krebs wurde festgestellt.

Lea kam, als es fast schon zu spät war

Die darauffolgende Chemotherapie, die den Verlust ihrer Haare mit sich brachte, habe sie veranlasst, die Hochzeit abzusagen, erzählt Rasa. Zwölf Operationen – Brustamputation und Wiederaufbau mit Eigengewebe – habe sie über sich ergehen lassen, bevor die Ärzte ihr nach drei Jahren sagten, dass sie es endlich „geschafft“ habe. „Ganz spontan und sehr schnell haben wir dann in Bad Dürkheim standesamtlich und in Litauen kirchlich geheiratet“, erzählt sie.

Dass sie einen starken Kinderwunsch hatte, sei bei der Chemotherapie berücksichtigt und so gearbeitet worden, dass ihre Eierstöcke möglichst wenig in Mitleidenschaft gezogen wurden. „Die Ärzte gaben mir fünf bis sechs Jahre nach der Behandlung, um schwanger zu werden“, berichtet Rasa. Danach – so prophezeiten sie – würde der Krebs, der bei Rasa genetisch ist, wohl auch ihre Eierstöcke und die Gebärmutter befallen.

Eine Schwangerschaft stellte sich allerdings nicht ein, daher wurde für Ende 2019 ein Termin zur Entfernung der Eierstöcke vereinbart. Bei der Voruntersuchung dazu dann die Überraschung: Rasa war schwanger. „Natürlich wusste ich, dass es eine Risikoschwangerschaft wird, aber ich wünschte mir dieses Kind so sehr – auch für meinen Mann“, erinnert sie sich. Deshalb konnten sie auch Horrornachrichten der nächsten Monate wie „Das Kind hat sicher das Down-Syndrom“ oder „Das Kind wird mit schwerem Herzfehler geboren“ nicht abschrecken.

Beim Stehen brach ein Wirbelknochen

Als sie in der 34. Woche Rückenschmerzen bekam, schob ihre Ärztin das zunächst auf die Belastung durch die Schwangerschaft. Bei leichten Gartenarbeiten habe sie dann aber so starke Schmerzen im oberen Rücken bekommen, dass ihr Mann sie ins Krankenhaus brachte. Zunächst sei sie in Bad Dürkheim mit Spritzen behandelt worden. „Als die Schmerzen immer schlimmer wurden, hat Nerijus mich ins Marienkrankenhaus nach Ludwigshafen gebracht, wo mir abends beim Stehen am Waschbecken ein Wirbel der unteren Wirbelsäule brach“, erzählt die junge Mutter.

Vier Tage habe sie Schmerzmittel bekommen und trotzdem vor Pein geschrien. Die Entscheidung für einen Kaiserschnitt sei unumgänglich gewesen, weshalb Töchterchen Lea sechs Wochen zu früh zur Welt kam. „Ein gesundes kleines Mädchen, ein großes Wunder und ein Gottesgeschenk“, sagt Rasa. Dann sei alles Schlag auf Schlag gegangen: CT, MRT – man habe sie regelrecht auf den Kopf gestellt und herausgefunden, dass die Wirbelsäule im oberen und unteren Bereich gebrochen war und Metastasen Leber und Knochen erreicht hätten.

2020 soll die letzte Weihnacht gewesen sein

„Meine erste Frage war: Wie viel Zeit habe ich noch?“, erzählt die Battenbergerin. Weihnachten 2020 sei ihr letztes, hätten die Ärzte da vorausgesagt. Die Wirbelsäule sei unten verschraubt worden, oben sei dies wegen fortgeschrittener Metastasen aber nicht mehr möglich gewesen. Zwei Chemotherapien brachten nicht den gewünschten Erfolg, vielmehr habe man ihr gesagt, dass der Krebs inzwischen auf die Nerven drücke und Richtung Kopf unterwegs sei.

„Schon dreimal hatte ich das Gefühl, vom Hals abwärts wie gelähmt zu sein“, erzählt sie traurig. „Das kann jederzeit wieder passieren und ob es dann noch mal weggeht, kann keiner sagen.“ Rasa darf nicht mehr allein sein, ihr Mann ist daher rund um die Uhr bei ihr und bei seiner inzwischen 17 Monate alten Tochter. „Ich wollte so gern etwas hinterlassen für mein Kind“, sagt Rasa. Ihr letzter Wunsch sei daher das Haus gewesen, das ihr Mann und sie im März 2021 kauften – auch wenn es renovierungsbedürftig sei.

Rasas Wunsch: Ein schönes Heim für ihre Familie

Nerijus sei Bauingenieur, könne also theoretisch selbst renovieren. Doch ist er rund um die Uhr mit Betreuung, Einkäufen, Arztbesuchen und Ähnlichem beschäftigt und habe kaum Zeit dafür. Die junge Familie wohne deshalb mehr schlecht als recht im Erdgeschoss und auch das Obergeschoss müsse saniert werden. „Im Grunde muss hier alles neu gemacht werden, angefangen von der Elektrik über die Wasserrohre – ein kompletter Innenausbau eben“, beschreibt Rasa die anstehenden Aufgaben im Haus.

Ihr großes Problem sei, dass ihr die Lebenszeit weglaufe. „Ich weiß nicht, wie lange ich noch hier sein darf – sind es Tage, Wochen oder ein paar Monate?“, schildert sie die Situation. Dabei würde sie so gern noch sehen, wie alles fertig ist und wo ihre Tochter aufwachsen wird. „Wir suchen daher helfende Hände für möglichst kleines Geld, die uns bei der Renovierung unter die Arme greifen“, sagt sie. „Hilfe jeder Art ist willkommen.“

Das Haus wünscht sie sich auch für ihren Mann, der „jede Sekunde an meiner Seite war, selbst als es mir richtig schlecht ging und bis heute“. Im Grunde geht es Rasa darum, ein Heim für ihren Mann und ihre Tochter zu schaffen – „das schöne Zuhause, das ich nie hatte“.

Kontakt

Rasa Liepe, Telefon 0163/7959147, und Nerijus Liepis, Telefon 0176/76669187.