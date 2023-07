Er ist einer der wenigen bekannten Metalheads unter den hiesigen Kommunalpolitikern: Peter Boger (60). Der FDP-Mann aus Eisenberg mag es musikalisch eher hart. Am Samstag bereitet er beim Garage Day in Ramsen wieder mehreren Bands eine Bühne.

Nein, auf den ersten Blick entspricht Peter Boger nun nicht gerade dem Klischee eines FDP-Politikers. Da hat man ja eher diesen Typ Mann im Sinn, den man früher vielleicht Yuppie genannt hätte. Anzug, Business-Hemd, ein bisschen zu viel Gel im Haar. Wenn Peter Boger von seiner Autowerkstatt kommend im Eisenberger Stadt- oder Verbandsgemeinderat aufschlägt, trägt er hingegen gern Jeans, dazu ein Band-T-Shirt, vornehmlich von einer Rockband der härteren Gangart.Seit 2019 ist Boger Teil der beiden Gremien, es ist seine erste Wahlperiode. „Dass ich das damals geschafft habe, hat viele überrascht“, sagt der 60-Jährige nicht ohne Stolz. Niemand habe ihm den Sprung in die Räte zugetraut, zumal die FDP in Eisenberg einen eher schweren Stand hat. Der letzte Liberale im Stadtrat war Baron Ulrich von Gienanth, das ist nun auch schon ein paar Jahrzehnte her. „Mir hat die Arbeit in den Gremien viel Spaß gemacht, ich lasse mich wieder aufstellen“, so Boger, der von Parteidenke aber nicht viel hält. Ihm gehe es darum, vor Ort gemeinsam etwas zu bewegen.

„Leute haben Lust, zu feiern“

Am Wochenende bewegt Boger wieder ganz konkret etwas: Es steht eine neue Ausgabe seines Musikfestivals Garage Day an. Das Motto: „Laut, schnell und regional“. Boger und seine Band It Must Be Said haben dafür sechs Bands nach Ramsen geladen: Motörkid als Opener, dazu spielen Garaasch, Gierisch, It Must Be Said selbst, Devastate und World Negation. Die Bandbreite reicht von Rock und Metal über Punk bis Hardcore.

Das erste Mal fand der Garage Day im Jahr 2000 statt, seither in unregelmäßigen Abständen alle ein bis zwei Jahre. „Es war damals eine recht spontane Idee, aus der dann aber echt was gewachsen ist“, so Boger. Die bis dato letzte Ausgabe gab es 2019, das hatte private Gründe, und dann war da natürlich auch noch Corona. „Ich glaube, die Leute haben jetzt echt Lust, mal wieder zu feiern“, sagt Boger. Bei den vergangenen Ausgaben waren oft gut und gern 200 Leute da, diesmal rechnet Boger mit mehr.

Er selbst hofft, dass zumindest die Kosten für die Leihe der Bühne wieder reinkommen. Überdies hat der Kfz-Meister ordentlich investiert, rund 10.000 Euro in Technik gesteckt, Mischpult, PA-Anlage und Lichtanlage besorgt. „Wir machen das diesmal in Eigenregie“, erzählt Boger.

Die Zuschauer kommen teils aus Frankfurt und Mainz, zum größten Teil aber aus der Region. „Ich dachte immer, Eisenberg ist in der Hinsicht tot. Aber mittlerweile kommen viele jüngere Leute zu mir in die Werkstatt, die auch gern härtere Musik hören“, sagt Boger. Ob auch Kollegen aus Stadt- und VG-Rat bei den Konzerten sind? Boger lächelt: „Ich werde auf jeden Fall nochmal im Rahmen der Ausschusssitzungen diese Woche die Werbetrommel rühren. Mal sehen, ob einer vorbei kommt. Stadtbürgermeister Funck lacht dann immer.“

TerminGarage Day am Samstag, ab 19 Uhr, in der Autowerkstatt Mickert und Boger, Pfaffenhecke 31, in Ramsen. Eintritt 10 Euro, Karten gibt es nur an der Abendkasse.