Ein verletzter Mann, ein schrottreifes Auto und ein weiteres Fahrzeug mit „erheblichen“ Schäden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Freitag in Altleiningen. Nach Polizeiangaben bremste ein Mann mit seinem Renault-Transporter in der Hauptstraße (L520), weil er von dort aus nach rechts in die Villastraße abbiegen wollte. Hinter ihm kam ein Honda, dessen 83-jähriger Fahrer das Manöver zu spät bemerkte. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Transporter drehte sich beim Aufprall und ist stark beschädigt worden. Am Honda ist wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Die Beamten gehen von einer Gesamtschadenssumme von 17.500 Euro aus. Während der Transporter-Fahrer unversehrt blieb, hat der 83-Jährige leichte Verletzungen am Brustkorb und an seiner rechten Hand davongetragen.