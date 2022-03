„Ei’gschärrtes“, Eckbach-Quelle und Rahnenhof: Die RHEINPFALZ-Leser haben schöne Erinnerungen an Hertlingshausen und viele nutzen den Ort als Ausgangspunkt für ausgedehnte Wanderungen. Übrigens nicht nur, um nach Heidelbeeren zu suchen.

Johannes Schwalb, Hettenleidelheim: Zwä Uzname uff äämol? Ääner fers Dorf un ääner fer die Leit? Also, ich wääß blooß, dass die Hellbeerschdorze kä Matzeberjer sinn – obwohl Hertlingshausen ein Ortsteil von Carlsberg ist und dabei sogar älter als Carlsberg selbst. Es war relativ einfach, Hertlingshausen anhand des Luftbilds zu erkennen, auch wenn einige Zipfel, wie Kleinfrankreich (dort liegt übrigens die Eckbachquelle), der Selighof und das Frauental mit dem Naturfreundehaus und dem Schullandheim abgeschnitten sind. Erkannt habe ich den Ort an der protestantischen Kirche links unten im Bild, dem angrenzenden Friedhof und dem Kerweplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Zu feiern gibt es über das Jahr eigentlich immer etwas in Hertlingshausen.

So findet neben der Dorfkerwe auch die Sauhäuschenkerwe statt, für die der rührige Verschönerungsverein verantwortlich zeichnet. Unter dessen Regie gibt es auch das „Eigeschärrte“ (immer am 3. Samstag im März am Sauhäuschen), wo man nach altem Holzfällerbrauch sein mitgebrachtes Grillgut in der vorbereiteten Feuerglut von Buchenholzmeilern garen und anschließend verzehren kann.

Reinhold Pfeiffer, Hertlingshausen: Die erste urkundliche Erwähnung als Hertingeshusen liegt in diesem Jahr 810 Jahre zurück. Man kennt zwei Uznamen: Buscher und Hellbeerschdorze. Wobei Buscher wohl auf die Lage zielt und meist nur von Carlsbergern gebraucht wird. Einen tieferen Hintergrund hat der Name Hellbeerschdorze.Welch’ politische EntwicklungKarl-Rainer Leuckel, Mölsheim: Hier liegt die Redaktion vollkommen richtig, dass das gesuchte Dorf erheblich leichter zu erkennen ist als das zuletzt gesuchte Dorf Rosenthal. Für mich als „alter Heimatkundler“ war das jetzige Luftbildrätsel wirklich leicht zu erkennen (zu leicht). Da auf dem Suchbild auch noch relativ viel Wald zu sehen war, brauchte man nur in Waldesnähe nach einem Ort zu suchen, der einen Ortsteil besitzt, und schon war die Lösung klar.

Somit kam man sofort auf Hertlingshausen, einen Ortsteil der Gemeinde Carlsberg am Rande des Pfälzerwalds. Das schöne und ansprechende Hertlingshausen wurde am 7. Juni 1969 nach der rheinland-pfälzischen Verwaltungsreform zu Carlsberg eingemeindet. Gleichzeitig kam die Gemeinde zu dem neu geschaffenen Landkreis Bad Dürkheim. Bis dahin gehörte man zum Landkreis Frankenthal, der gleichzeitig aufgelöst wurde.

Im Zuge der Verwaltungsreform kam Hertlingshausen 1972 zur Verbandsgemeinde Hettenleidelheim und ab 2018 zur neuen Verbandsgemeinde Leiningerland mit Sitz in Grünstadt. Von den insgesamt 21 Gemeinden, die der VG Leiningerland angehören, ist heute Carlsberg mit rund 3500 Einwohnern auch die größte. Welch’ eine politische Entwicklung in den letzten Jahrzehnten! Die Einwohner des heutigen Carlsberg (mit Hertlingshausen) können sich glücklich schätzen, in so einer anschaulichen Gegend zu wohnen.

Hier fehlt es sicherlich an nichts, angefangen von verkehrstechnisch günstiger Lage bis zum eindrucksvollen Landschaftsbild am Rande des Pfälzerwalds mit Wanderwegen und Freizeitgestaltung. Nicht umsonst ist das ansprechende und bedeutsame Carlsberg auch ein staatlich anerkannter Erholungsort.

KleinfrankreichSieglinde Hamann-Neser, Bissersheim: Die Einwohner Hertlingshausens werden als „Hellbeerschdorze“ bezeichnet. Der Uzname findet seinen Ursprung in der Tradition des Heidelbeerpflückens im Wald. Der Ort wird umgangssprachlich „Kleinfrankreich“ genannt, da sich ein Teil des Dorfs auf der Gemarkung des gleichlautenden Namens befindet. Auf einer Flurkarte von 1810 ist der „Francken Hof“, welcher dem kaiserlichen Revierförster Matthäus Franck gehörte, ausgewiesen.

Gabi Stiefenhöfer, Hettenleidelheim: Erkannt habe ich die Straße von Carlsberg kommend und die beiden Kirchen. Hertlingshausen ist bekannt wegen des Naturfreundehauses, des Schullandheims, der leckeren Farmerröllchen, des Eckbach-Mühlen-Wanderwegs, der Eckbach-Quelle, Kleinfrankreich oder dem Pfalz-Trail, um nur einiges zu nennen.

Klaus Kany, Grünstadt: Mir ist nur der mir bekanntere Name von Carlsberg als „Matzeberger“ geläufig. Mit Hertlingshausen verbinde ich immer den Rahnenhof als Ausgangspunkt für schöne Wanderungen und Ort einer größeren Familienfeier zu meinem runden Geburtstag mit Übernachtung mit allen Beteiligten. Bei Kleinfrankreich weiß ich nie genau, wo es eigentlich zuzuordnen ist. Auch unser Altkanzler Helmut Kohl hat in Hertlingshausen gelegentlich Spaziergänge gemacht, so berichteten mir Bekannte, die dort wohnen und deren Grundstück Kohl passierte und ein paar freundliche Worte mit ihnen wechselte. Ein besonderer Spruch ist mir aus meiner Jugendzeit in den 70ern noch in Erinnerung. Eine ältere Frau aus Kleinkarlbach, gebürtige Hertlingshausenerin, gab ihn mir mit auf den Weg: „In Hertlingshause, do duun die Määd die Buuwe ... (mause)“. Offensichtlich hatten die Frauen früher das Sagen im Ort und sprichwörtlich die Hosen an.

Rita Bender, Sausenheim: Die Hertlingshauser werden Hellbeerschdorze und Hertlingsbuscher gerufen. Im Ort gibt es zwei Kirchen, zum einen eine moderne katholische Kirche und am Ende der Hauptstraße die evangelische Kirche. Durch das Naturfreundehaus Rahnenhof und das Landschulheim kommen viele Besucher in den Ort. Durch eine Quelle entspringt der Eckbach. Der Dorfbrunnen lockt jung und alt zum Treffpunkt. Überregional ist die alteingesessene (seit 1895) Metzgerei Noll bekannt. Die alte Schule hat man zum Bürgerhaus umgewandelt. Sie ist für die Vereine ein Treffpunkt. Am dritten Märzsonntag gibt es ein Fest am neuen Sauhäuschen, hier wird Ei’geschärrtes gemacht. Es findet seit 1958 statt und wird auch Rollbratenfest genannt.

Werner Doerr, Grünstadt: Besonders gut finde ich an Hertlingshausen das schön gelegene Naturfreundehaus Rahnenhof als Ausgangs- und Endpunkt für mehr oder minder kurze Spaziergänge oder Rundwanderungen beispielsweise durch den Sausenheimer Wald, zum Isenach-Ursprung oder zum Eiswoog.

Tobias Kaiser, Hettrum: Schun widder die Matzeberjer in dem Fall die Hertlingsheiser Heckeschisser. Ja en scheegeläne Ort, dort entspringt aach de Eckbach, spätenschdes bekannt dorch die „Anonyme“. Ä „Atomwaffe Freii Zon“ henn se aach bei erm Naddurfreudehaus – stopp Naddurfreundehaus män ich –, scheene Wannerweg, ä Schulheim vun Frankedahler Kanalschisser – des basst jo.

Martina Benz: Ich meine, vor ewigen Zeiten mal gehört zu haben, dass die Carlsberger von „Hertlingsbusch“ sprechen, wenn Hertlingshausen gemeint ist, und dessen Bewohner folglich als „Buscher“ bezeichnen. Da gibt es sicher Miträtsler, die das besser wissen. Das Foto hat mich eine ganze Weile grübeln lassen. Schließlich waren der Friedhof und die protestantische Kirche die Schlüssel zur Lösung.

Volker Wilhelmy, Kleinkarlbach: Der Ortsteil Hertlingshausen aus der Gemeinde Carlsberg/Matzeberg ist sehr gut zu erkennen: oben links im Bild an der Spitzkehre in Richtung Carlsberg, danach Linkerhand die Metzgerei Noll, ebenso die Straßenkreuzung Richtung alter Schießplatz/Kleinfrankreich im Bild links und kurz daneben die evangelische Kirche mit dem Friedhof und dem gegenüber liegenden Kerweplatz, wo es gleich danach Richtung Selighof geht.

Zu den Uznamen: Mein Großvater Heinrich Schäffer hatte in den 1960er Jahren eine Pferdehuf-Schmiede in Altleiningen und der damalige „Lehrbub“ stammte vom Selighof aus Hertlingshausen, also ein echter „Buscher“. Oder wenn es in den 1980er Jahren zum Fußball zum TuS Hertlingshausen ging, mussten die „Buscher“ erstmal besiegt werden. Die Einheimischen und der Karnevalsverein nannten sich die „Hellbeerschdorze“, genannt nach den Heidelbeeren, die dort vielfach im Wald wachsen. Den Nachbargemeindenamen „Matzeberg “ einfach auf die Hertlingshäuser zu übertragen, würde bei den alteingesessenen „Buschern“ unter Umständen wüste Beschimpfungen oder auch im schlimmsten Fall einige Maulschellen nach sich ziehen.

Irene Vonhof, Grünstadt: Schön erkennbar: Kerweplatz, Hauptstraße und der Abzweig der Ramser Hohl. Da ich in jungen Jahren mehr als regelmäßig unter anderem aus familiären Gründen eben dort den ein oder anderen Besuch abstatten durfte, gibt es für mich auch noch ein paar einzelne Erkennungsmerkmale mehr – zumeist Häuser.

Da es dort in der Gegend wohl auch einige Heidelbeeren im Wald gibt (oder geben soll), sind die Leute aus „Hertlingsbusch“ dann ja wohl die Hellbeerschdorze.

Dirk Fehrenbach, Grünstadt: Das Dörfchen der Hellbeerschdorze, welches seit einigen Jahrzehnten Ortsteil des benachbarten Matzeberg ist, gibt auf dem Foto einige gut erkennbare Punkte preis, so die Hauptstraße mit der spitz abzweigenden Ramser Hohl. Neben dem doch recht bekannten Naturfreundehaus Rahnenhof findet sich in Hertlingshausen, besser gesagt in Kleinfrankreich, auch die Quelle des Eckbachs (die gelegentlich ja in Altleiningen im 20-Röhren-Brunnen verortet wird).

Als Kind ging es für mich oft im Familienverbund Richtung Hertlingshausen. Oder war es Hertlingsbusch, wie mein Vater zu sagen pflegte? Insbesondere zur Reifezeit der Heidelbeeren, die es dort ja wohl in ausreichender Menge gab beziehungsweise gibt. Und von diesen Beeren leiten sich dann auch die Hellbeerschdorze ab, da die dortigen Einwohner wohl – ausgestattet mit entsprechenden Kämmen – auch schon viele Jahre früher im Wald mit dem Sammeln der blauen Beeren beschäftigt waren.

Sabine Appel, Hettrum: Als Hertlingshausen 1969 im Zuge der Verwaltungsreform in das jüngere Carlsberg eingemeindet wurde, wurde das Wappen von Hertlingshausen übernommen, in dem die Lilie an das ehemalige Frauenkloster erinnert. Gut zu erkennen im Bild unten links die evangelische Kirche (neuromanischer Saalbau, 1840-1843), oben die Hauptstraße/L520 mit der Abzweigung Ramser Hohl nach Carlsberg. An der Abzweigung rechts die katholische Kirche Maria vom Frieden, 1966 aus vorgefertigten Holzteilen erbaut und 2000 mit einer Außenfassade aus Holzschindeln versehen. Im Innern ist eine lebensgroße Marienstatue aus Lindenholz zu bewundern.

Gerade noch erkennbar am linken Bildrand die Abzweigung „Kleinfrankreich“, wo auch der 39 Kilometer lange Eckbach entspringt, der durch Hertlingshausen fließt. Der Name dieser Gemarkung geht nach mündlichen Überlieferungen auf den kaiserlichen Förster Matthäus Franck zu Zeiten französischer Herrschaft (1796-1816) zurück. Den Türsturz über der Eingangstür des damaligen Wohnhauses gibt es noch, Inschrift: „Hammat tes Franck, Anno 1803“.

Erstmals ist „Hertingeshusen“ (zu den Häusern des Herting gehörend) 1212 erwähnt. Ursprung des Orts ist vermutlich jedoch das um 1160 gegründete und zunächst zum Konvent Höningen gehörende Kloster der Augustiner-Chorfrauen. Auf einer Grabplatte der Grafen von Leiningen findet sich der Name „Hardingshusen“ bereits 1155, wahrscheinlich die früheste Jahreszahl, die dem heutigen Ort zugeordnet werden kann. Das Kloster, etwa ab Mitte des 13. Jahrhunderts selbstständig, wurde 1521 aufgelöst. Geblieben ist die Klosterstraße, in der am Haus der ehemaligen Gaststätte „Zum Klosterhof“ noch ein Stein mit der Inschrift 1585 an das ehemalige Hofgut erinnert. Sichtbare Zeugen des Klosters sind Überreste von Reliefs, die in der Friedhofsmauer eingemauert sind. Die waldreiche Umgebung auf einer Höhe von etwa 300 Metern, das Naturfreundehaus Rahnenhof, Landschulheim und Minigolfanlage, sowie die von dort am Fuße des 388 Meter hohen Schorlenberges ausgehenden schönen Rundwanderwege bieten Erholung.

Besonders empfehlenswert ist der neun Kilometer lange Rundwanderweg zu den Quellen von Isenach und Eckbach und der 15 Kilometer lange Leininger Klosterweg. Auch auf dem historischen Rundweg im/um den Ort sieht und erfährt man viel Interessantes – zum Beispiel, dass in Hertlingshausen 1887 der Abbau von Sandstein eingetragen und damals ein wichtiger Erwerbszweig war. Oder dass es vom 15. bis zum späten 19. Jahrhundert eine Getreide- und Ölmühle gab. Ein Schulhaus besaß Hertlingshausen bereits 1742. Von 1840 bis 1866 gab es eine kleine Fabrik, die Streichhölzchen hergestellt hat. Beim Abriss einer Hausmauer fand man auf dem Gelände im Jahre 2000 eine Dose mit Hölzchen.

Martina Häckel, Grünstadt: Schon vor 50 Jahren sind meine Eltern mit mir und den Großeltern aus Lambsheim dorthin zum Waldspaziergang und zum Erholen gefahren. Noch heute fahren mein Mann und ich oft auf den Parkplatz am Rahnenhof, gehen im Wald spazieren und/oder auch zum Mittagessen in den Rahnenhof. Es ist immer wieder schön, und die alten Erinnerungen sind dann auch immer da. Kleinfrankreich ist auch immer sehenswert, besonders die saftigen Wiesen und die Eckbachquelle.