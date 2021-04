Die Kluft im Männersport Fußball wächst weiter. Für die Kosten der Krise zahlen derweil hauptsächlich die Frauen.

Ökonomische Krisen produzieren in der Regel drei Dinge: Ein paar Krisengewinner, jede Menge Krisenverlierer und eine Reihe von Menschen, die einfach nicht umhinkommen, diese Katastrophe zum Ausgangspunkt einer paradiesischen Zukunft umzudeuten.

Die Corona-Krise ist in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Neben all der Virologen und Endzeit-Apologeten produziert sie eine bemerkenswerte Anzahl an Menschen, die in der coronabedingten Verzichtsethik mitsamt aller Solidaritätsbemühungen wahlweise das Eingangstor zum Garten Eden, mindestens aber zum Weltkommunismus sehen. Auch der Fußball ist davon nicht ausgenommen: Immer wieder wurde in den vergangenen Monaten das Ende des Fußballs „wie wir ihn kennen“ angekündigt – mitsamt Gehaltsobergrenzen, der Rückbesinnung auf die Jugendarbeit und Transfersummen, bei denen selbst Soeren Oliver Voigt freudig in die Hände klatschen würde.

Den Elchtest haben all diese Prophezeiungen bislang nicht bestanden. Wie aus einer Gütersloher Fleischfabrik wurstelt sich nach und nach die Erkenntnis hervor: Es wird wohl alles noch viel schlimmer als gedacht. Transfersummen im Phantasiebereich werden selbstverständlich auch weiterhin gezahlt, lediglich die Anzahl zahlungskräftiger Klubs ist vorübergehend geschrumpft. Kleinere Vereine kämpfen in der Zwischenzeit ums Überleben, sparen dabei vor allem bei ihren Nachwuchsleistungszentren. Und was man von Gehaltseinschnitten hält, hat mancher Profi in einem Handyvideo bereits mehr als deutlich gemacht. Ja, der Fußball hat sich verändert: Die Schere zwischen Arm und Reich ist größer als zuvor.

Eher jovial denn auf Augenhöhe

Die Folgen dieser Entwicklung bekommen nun vor allem jene zu spüren, die von Verbänden wie Vereinen schon immer bestenfalls stiefmütterlich behandelt wurden: die Frauenmannschaften. Teams, die von manchem Profiverein scheinbar mehr als Marketing-Gag denn als ernsthafte Wettkampmannschaft betrieben wurden. Von Männerseite begegnete man ihnen seit jeher eher jovial denn auf Augenhöhe – und erwartete selbstverständlich noch Dankbarkeit, wenn man ihnen vom hohen Ross einen halben Mantel zuwarf.

Durch die coronabedingten Umstrukturierungen stehen viele Frauenteams nun vor dem Aus – auch fernab des Profifußballs. So werden beim 1. FC Mönchengladbach die Erste und Zweite Frauenmannschaft sowie die weibliche U17 komplett vom Spielbetrieb abgemeldet, um den Antritt der Herrenmannschaft in der Oberliga zu garantieren. Wenig Unterstützung ist dabei offenbar von Verbandsseite zu erwarten: Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen steigen beispielsweise die Meister der B-Juniorinnen in der Corona-Saison nicht automatisch in die Bundesliga auf. DFB-Präsident Keller ließ in einem Brief durchblicken, dass er den jungen Damen die zusätzliche Belastung nicht zutraue.

In der Krise, so sagt man, zeige sich der wahre Charakter. Beim Fußball „wie wir ihn kennen“ heißt dies: 22 Männer jagen einem Ball hinterher, am Ende gewinnen die Deutschen – und die Frauen haben gefälligst am Spielfeldrand zu applaudieren.

Die Kolumne

Unser Autor kann auf eine lange, erfolglose Karriere in den Niederungen des Amateurfußballs zurückblicken. Hier schreibt er über Schwalbenkönige, Kabinenrituale und Trainingsweltmeister – rein subjektiv natürlich, denn die Wahrheit liegt sowieso irgendwo auf dem Platz.